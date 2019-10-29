Открытие памятника «Оружейникам Удмуртии» пройдёт 7 ноября в Ижевске

Открытие памятника «Оружейникам Удмуртии, героям трудового фронта Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.» пройдёт 7 ноября в Ижевске.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Инициатором установки монумента стал ИжГТУ на Форуме оружейников в сентябре 2018 года. Автор памятника — член Союза художников России, заслуженный деятель искусств, лауреат государственной премии Удмуртии Павел Медведев.

Ранее Rostovgazeta.ru сообщал, что в мемориальном комплексе «Самбекские высоты» в Ростовской области открыли памятник солдату-победителю.