Открытие памятника «Оружейникам Удмуртии» пройдёт 7 ноября в Ижевске
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Инициатором установки монумента стал ИжГТУ на Форуме оружейников в сентябре 2018 года. Автор памятника — член Союза художников России, заслуженный деятель искусств, лауреат государственной премии Удмуртии Павел Медведев.
Ранее Rostovgazeta.ru сообщал, что в мемориальном комплексе «Самбекские высоты» в Ростовской области открыли памятник солдату-победителю.