Открытие памятника «Оружейникам Удмуртии» пройдёт 7 ноября в Ижевске

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Открытие памятника «Оружейникам Удмуртии, героям трудового фронта Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.» пройдёт 7 ноября в Ижевске.
Открытие памятника «Оружейникам Удмуртии» пройдёт 7 ноября в Ижевске
  • Ижевск / © Wikimedia commons

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Инициатором установки монумента стал ИжГТУ на Форуме оружейников в сентябре 2018 года. Автор памятника — член Союза художников России, заслуженный деятель искусств, лауреат государственной премии Удмуртии Павел Медведев.

Ранее Rostovgazeta.ru сообщал, что в мемориальном комплексе «Самбекские высоты» в Ростовской области открыли памятник солдату-победителю.

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