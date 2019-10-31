СК начал проверку после пропажи нескольких рыбаков в Приморье

Следственный комитет России начал проверку после пропажи нескольких рыбаков в Приморском крае.

«Организовано проведение процессуальной проверки по факту исчезновения четырёх рыбаков по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта)», — приводит РИА Новости слова старшего помощника руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России Дарьи Немцевой.

Она отметила, что родственники заявили о пропаже шести человек, однако проверка ведётся по подтверждённому официальными источниками факту исчезновения четверых рыбаков.

26 октября, в субботу, рыбаки отправились на моторной лодке на рыбалку в залив Владимир Ольгинского района Приморья и не вернулись. Поиски результатов не дали.

Ранее Newstracker.ru сообщал, что в Ставропольском крае организовали проверку по факту гибели рыбака.