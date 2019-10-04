В Ставропольском крае проводят проверку по факту гибели рыбака

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В Ставропольском крае организовали проверку по факту гибели рыбака, сообщает Newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.
В Ставропольском крае проводят проверку по факту гибели рыбака
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Тело 55-летнего мужчины нашли на берегу пруда у села Краснозоринского в Новоалександровском районе.

«При первоначальном осмотре следователь СКР на теле погибшего каких-либо телесных повреждений не обнаружил», — заявили в ведомстве.

По заключению эксперта, рыбак утонул.

Окончательное решение будет принято после завершения всех необходимых процедур.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО завели дело по факту гибели мужчины на охоте.

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