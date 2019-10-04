В Ставропольском крае проводят проверку по факту гибели рыбака
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- РИА Новости
Тело 55-летнего мужчины нашли на берегу пруда у села Краснозоринского в Новоалександровском районе.
«При первоначальном осмотре следователь СКР на теле погибшего каких-либо телесных повреждений не обнаружил», — заявили в ведомстве.
По заключению эксперта, рыбак утонул.
Окончательное решение будет принято после завершения всех необходимых процедур.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО завели дело по факту гибели мужчины на охоте.