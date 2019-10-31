СК возбудил дело по факту смерти ребёнка в самолёте на Дальнем Востоке

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело после смерти трёхмесячного пассажира рейса Петропавловск-Камчатский — Хабаровск, которого направили на операцию в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи изъяли для проверки медицинскую документацию, которая поможет установить причину смерти младенца. Кроме того, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Ранее местные СМИ сообщали, что 9 октября трёхмесячный младенец скончался за 20 минут до посадки самолёта в Хабаровске. Ранее ему был поставлен диагноз «тетрада Фалло». По словам матери ребёнка, сопровождавший их медицинский работник не имел с собой достаточное количество необходимых лекарств, а также приспособление с автоматической подачей кислорода и поддержанием оптимальной температуры.

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