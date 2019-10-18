Умер летевший рейсом Пхукет — Москва малолетний ребёнок

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Медики констатировали смерть гражданки Израиля 2018 года рождения, следовавшей рейсом из Пхукета в Москву. Самолёт совершил вынужденную посадку в Казани, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.
Умер летевший рейсом Пхукет — Москва малолетний ребёнок
  • РИА Новости

В ведомстве проинформировали, что в пятницу, 18 октября, в 16:00 мск в связи с остановкой дыхания у ребёнка борт Airbus A330 вынужденно сел в Казани.

«Оперативные службы, в том числе бригада скорой медицинской помощи, заблаговременно прибыли к месту стоянки самолёта для оказания помощи. Несмотря на усилия врачей, констатирована смерть гражданки Израиля 2018 года рождения», — приводит ТАСС сообщение.

В начале октября двухмесячный ребёнок, летевший в самолёте Грозный — Москва, который экстренно сел в Волгограде, скончался.

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