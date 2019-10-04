Умер двухмесячный пассажир рейса Грозный — Москва

Двухмесячный ребёнок, летевший в самолёте Грозный — Москва, который экстренно сел в Волгограде, скончался в местной больнице.

«Двухмесячный ребёнок в состоянии клинической смерти был доставлен в больницу, где была установлена биологическая смерть», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы СК по региону.

По предварительным данным следствия, у ребёнка было врождённое заболевание, смерть носит некриминальный характер.

Рейс Грозный — Москва экстренно сел в Волгограде из-за плохого самочувствия ребёнка, младенец с мамой был передан медслужбам.

Ранее сообщалось, что летевший из Краснодара в Иркутск самолёт вынужденно сел в Екатеринбурге.