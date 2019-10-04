Умер двухмесячный пассажир рейса Грозный — Москва
- РИА Новости
«Двухмесячный ребёнок в состоянии клинической смерти был доставлен в больницу, где была установлена биологическая смерть», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы СК по региону.
По предварительным данным следствия, у ребёнка было врождённое заболевание, смерть носит некриминальный характер.
Рейс Грозный — Москва экстренно сел в Волгограде из-за плохого самочувствия ребёнка, младенец с мамой был передан медслужбам.
Ранее сообщалось, что летевший из Краснодара в Иркутск самолёт вынужденно сел в Екатеринбурге.