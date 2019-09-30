Летевший из Краснодара в Иркутск самолёт вынужденно сел в Екатеринбурге

Самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из Краснодара в Иркутск, совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Экипаж Airbus A320, выполняющего рейс U6-699 по маршруту Краснодар — Иркутск, после взлёта из аэропорта Краснодара доложил о столкновении с птицей», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что для осмотра воздушного судна специалистами авиакомпании и обеспечения безопасного полёта экипаж принял решение совершить вынужденную посадку в базовом аэропорту Кольцово.

Ранее сообщалось, что самолёт, который выполнял рейс из Вены в Токио, совершил аварийную посадку в аэропорту Хабаровска.