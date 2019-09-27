Летевший из Вены в Токио самолёт аварийно сел в Хабаровске

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Самолёт, который выполнял рейс из Вены в Токио, совершил аварийную посадку в аэропорту Хабаровска. Об этом рассказала представитель аэропорта Анастасия Хаустова.

«Сегодня в 6:12 (23:12 мск 26 сентября) в аэропорту «Хабаровск» совершил аварийную посадку самолёт Boeing 787 японских авиалиний ANA, следующий по маршруту Вена — Токио», — цитирует РИА Новости Хаустову.

По её словам, пилоты «зафиксировали падение давления масла в левом двигателе».

Отмечается, что на борту самолёта находились 194 пассажира и 12 членов экипажа.

«Посадка прошла благополучно, помощь пассажирам не потребовалась», — добавила представитель аэропорта.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолёт А321 российской авиакомпании Red Wings совершил аварийную посадку в аэропорту черногорского города Тиват.

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