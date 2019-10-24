На Дальнем Востоке начали проверку после смерти младенца в самолёте

Короткая ссылка
Дальневосточное следственное управление на транспорте начало проверку по факту смерти 9 октября трёхмесячного пассажира рейса Петропавловск-Камчатский — Хабаровск, которого направили на операцию в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии.
На Дальнем Востоке начали проверку после смерти младенца в самолёте
  • РИА Новости

«Проводится проверка по факту смерти ребёнка при перелёте в Хабаровск... По полученной информации, у ребёнка ранее было диагностировано тяжёлое заболевание», — говорится в сообщении СК.

Министерство здравоохранения Камчатского края также сообщило о начале служебной проверки по факту ЧП.

«Необходимо восстановить хронологию событий, выяснить, какое оборудование и набор лекарственных препаратов имела при себе бригада врачей в полёте, какие показатели были у пациента перед транспортировкой в Хабаровск», — цитирует пресс-служба главу краевого ведомства Елену Сорокину.

По информации местных СМИ, 9 октября трёхмесячный младенец скончался за 20 минут до посадки самолёта в Хабаровске. Ранее ему был поставлен диагноз «тетрада Фалло». По словам матери ребёнка, сопровождавший их медицинский работник не имел с собой достаточное количество необходимых лекарств, а также приспособление с автоматической подачей кислорода и поддержанием оптимальной температуры.

Ранее на борту самолёта рейса Пхукет — Москва скончалась гражданка Израиля 2018 года рождения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить