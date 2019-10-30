В Тюменской области прокомментировали ситуацию с завезённой в Пермский край и Челябинск рыбой

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В управлении Роспотребнадзора по Тюменской области прокомментировали ситуацию с рыбой, завезённой в Пермский край и Челябинск, сообщает URA.RU.
В Тюменской области прокомментировали ситуацию с завезённой в Пермский край и Челябинск рыбой
  • Pixabay

«Пермский край подтвердил, что в регион поступала партия рыбы из Заболотья, она была изъята, её нет в продаже. Также был послан запрос в Челябинск, они не подтвердили поставку в регион», — заявили в пресс-службе ведомства.

Завоз рыбы в Пермь произошёл весной, когда в поселении Ачиры ещё не было зафиксировано случаев возможного заражения гаффской болезнью.

Одна из партий попала в Ханты-Мансийский автономный округ — её отследили и уничтожили.

Тем не менее граждан призвали не покупать рыбу, в том числе карася, в несанкционированных местах торговли.

Ранее бывший главный государственный санитарный врач России, врач-эпидемиолог, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию в тюменской деревне Ачиры, где госпитализированы десять человек из-за подозрения на вспышку гаффской болезни.

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