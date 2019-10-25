Онищенко прокомментировал сообщения о вспышке гаффской болезни в тюменской деревне

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Бывший главный государственный санитарный врач России, врач-эпидемиолог, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию в тюменской деревне Ачиры, где госпитализированы десять человек из-за подозрения на вспышку гаффской болезни.
Онищенко прокомментировал сообщения о вспышке гаффской болезни в тюменской деревне
  • РИА Новости

«В тот водоём, где они ловили рыбу, выбросили десять тонн рыбы, которая потеряла свои товарные свойства. Это, скорее всего, и спровоцировало ситуацию, которая сейчас произошла», — заявил он.

По его словам, проводится необходимый комплекс мероприятий, работают специалисты.

Как отметил Онищенко, надо купировать этот случай и проработать профилактические меры.

В свою очередь, пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина в беседе с «Российской газетой» рассказала, что жители деревни сдали кровь на анализ.

«Восемь человек лечатся в отделении токсикологии ОКБ№1: двое их них — в средней степени тяжести ближе к удовлетворительному, шестеро — в удовлетворительном состоянии. Двое по-прежнему в реанимации в стабильно тяжёлом состоянии», — сообщила она.

Малыгина также отметила, что за состоянием здоровья сельчан будет наблюдать медработник.

В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора рассказали, что вода из скважины в деревне Ачиры и в реке Алымка по результатам вирусологических исследований отвечает требованиям, проба почвы в порядке, остальные пробы в работе.

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