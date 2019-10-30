СК просит арестовать ещё одного участника акции 27 июля в Москве

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Следственный комитет просит Басманный суд арестовать Павла Новикова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции 27 июля в Москве. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царёва.
СК просит арестовать ещё одного участника акции 27 июля в Москве
  • РИА Новости

«В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Новикова Павла Владимировича», — сказала она ТАСС.

По её словам, судебное заседание пройдёт после явки всех участников процесса.

Ранее был заочно арестован ещё один участник несогласованной акции Айдар Губайдулин, который уехал из России, несмотря на подписку о невыезде. Накануне его объявили в международный розыск.

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