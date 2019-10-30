СК возбудил дело по факту избиения девочки в детсаду Ярославля
- РИА Новости
Отмечается, что дело возбуждено по статье 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего», — заявила Гузовская.
Ранее СК начал проверку в связи с появлением в интернете видео, на котором воспитанники детсада в Ярославле избивают девочку во время прогулки.
Воспитателя группы детсада после инцидента отстранили от работы на время служебной проверки.