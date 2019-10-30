СК возбудил дело по факту избиения девочки в детсаду Ярославля

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Следователи возбудили уголовное дело после проверки видеозаписи, на которой девочку избивают в детском саду в Ярославле. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на официального представителя управления СК по региону Кристину Гузовскую.
СК возбудил дело по факту избиения девочки в детсаду Ярославля
  • РИА Новости

Отмечается, что дело возбуждено по статье 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего», — заявила Гузовская.

Ранее СК начал проверку в связи с появлением в интернете видео, на котором воспитанники детсада в Ярославле избивают девочку во время прогулки.

Воспитателя группы детсада после инцидента отстранили от работы на время служебной проверки. 

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