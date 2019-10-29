В Ярославле отстранили воспитателя избивших девочку детсадовцев
- РИА Новости
«Департамент образования мэрии города Ярославля проводит проверку в отношении действий руководителя и воспитателя детского сада… На время проведения служебной проверки воспитатель отстранён от работы», — цитирует РИА Новости директора учреждения Елену Иванову.
Она также сообщила, что пострадавшая девочка находится на медицинском обследовании и при согласии родителей её состояние также оценят психологи.
Ранее Следственный комитет начал проверку после публикации в интернете видео, на котором воспитанники детсада в Ярославле избивают девочку во время прогулки.