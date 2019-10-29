В Ярославле отстранили воспитателя избивших девочку детсадовцев

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Воспитатель группы в детском саду Ярославля, в которой избили девочку во время прогулки, отстранена от работы на время служебной проверки. Об этом сообщили в городском департаменте образования.
В Ярославле отстранили воспитателя избивших девочку детсадовцев
  • РИА Новости

«Департамент образования мэрии города Ярославля проводит проверку в отношении действий руководителя и воспитателя детского сада… На время проведения служебной проверки воспитатель отстранён от работы», — цитирует РИА Новости директора учреждения Елену Иванову.

Она также сообщила, что пострадавшая девочка находится на медицинском обследовании и при согласии родителей её состояние также оценят психологи.

Ранее Следственный комитет начал проверку после публикации в интернете видео, на котором воспитанники детсада в Ярославле избивают девочку во время прогулки.

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