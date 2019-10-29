СК начал проверку сообщений об избиении ребёнка в детсаду Ярославля

Следственные органы начали проверку после публикации в интернете видео, на котором воспитанники одного из детских садов Ярославля избивают девочку во время прогулки.

Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель регионального главка СК России Кристина Гузовская.

«По сообщениям СМИ, о произошедшем в детском саду следственными органами СУ СКР по Ярославской области незамедлительно организована доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства», — уточнила она.

На видео, которое распространили местные СМИ, видно, как во время прогулки несколько детей бьют лежащую на земле девочку и прыгают на неё, при этом воспитатель вмешивается в ситуацию только спустя некоторое время.

Уточняется, что инцидент произошёл в детском саду №236 города Ярославля.

Ранее Udm-info.ru передавал, что в Удмуртии арестовали несовершеннолетнюю школьницу, обвиняемую в избиении сверстницы.

В то же время на Сахалине начали проверку по факту избиения школьниками одноклассницы, напомнившей учителю о домашнем задании.