СК начал проверку сообщений об избиении ребёнка в детсаду Ярославля

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Следственные органы начали проверку после публикации в интернете видео, на котором воспитанники одного из детских садов Ярославля избивают девочку во время прогулки.
СК начал проверку сообщений об избиении ребёнка в детсаду Ярославля
  • РИА Новости

Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель регионального главка СК России Кристина Гузовская.

«По сообщениям СМИ, о произошедшем в детском саду следственными органами СУ СКР по Ярославской области незамедлительно организована доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства», — уточнила она.

На видео, которое распространили местные СМИ, видно, как во время прогулки несколько детей бьют лежащую на земле девочку и прыгают на неё, при этом воспитатель вмешивается в ситуацию только спустя некоторое время.

Уточняется, что инцидент произошёл в детском саду №236 города Ярославля.

Ранее Udm-info.ru передавал, что в Удмуртии арестовали несовершеннолетнюю школьницу, обвиняемую в избиении сверстницы.

В то же время на Сахалине начали проверку по факту избиения школьниками одноклассницы, напомнившей учителю о домашнем задании.

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