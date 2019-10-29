СК начал проверку сообщений об избиении ребёнка в детсаду Ярославля
- РИА Новости
Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель регионального главка СК России Кристина Гузовская.
«По сообщениям СМИ, о произошедшем в детском саду следственными органами СУ СКР по Ярославской области незамедлительно организована доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства», — уточнила она.
На видео, которое распространили местные СМИ, видно, как во время прогулки несколько детей бьют лежащую на земле девочку и прыгают на неё, при этом воспитатель вмешивается в ситуацию только спустя некоторое время.
Уточняется, что инцидент произошёл в детском саду №236 города Ярославля.
Ранее Udm-info.ru передавал, что в Удмуртии арестовали несовершеннолетнюю школьницу, обвиняемую в избиении сверстницы.
В то же время на Сахалине начали проверку по факту избиения школьниками одноклассницы, напомнившей учителю о домашнем задании.