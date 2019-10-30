В Госдуме оценили проект об ужесточении наказания за рекламу наркотиков

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Анна Лушникова
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин прокомментировал RT проект закона, согласно которому за пропаганду и рекламу наркотиков может грозить срок до пяти лет, а если такие действия совершаются с использованием СМИ и интернета — до семи лет.
В Госдуме оценили проект об ужесточении наказания за рекламу наркотиков
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«Президент Владимир Путин выступил с инициативой уголовного наказания за распространение пропаганды наркотиков в СМИ и интернете. Данная законодательная инициатива в русле этого предложения. Нам необходимы новые меры, которые были бы соразмерны опасности наркоугрозы среди молодёжи. Мы будем поддерживать эту инициативу», — сказал депутат.

По словам Говорина, в большинстве цивилизованных стран «пропаганда наркотиков очень жёстко карается».

Он отметил, что сама концепция законодательства очень правильная, но детали нуждаются в обсуждении.

Ранее депутаты от фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму проект закона, согласно которому за пропаганду и рекламу наркотиков может грозить срок до пяти лет, а если такие действия совершаются с использованием СМИ и интернета — до семи лет.

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