Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке
- РИА Новости
«От преподавателя ожидают серьёзно аргументированной позиции, и нежелательно допускать столько неоднозначных толкований», — написал Кузьминов в своём Facebook.
Ректор заявил, что отсутствие в киосках Москвы печатных изданий на иностранных языках является скорее результатом упавшего спроса на бумажные газеты и журналы.
«Все мы имеем право на эмоциональные высказывания, но воспитанный человек старается при этом не обидеть других людей», — добавил Кузьминов.
Он также выразил мнение, что Россия сможет противостоять вульгаризации и обеднению своего языка.
Ранее Гасан Гусейнов, рассуждая об отсутствии в московских киосках иностранной прессы, назвал современный русский язык «убогим и клоачным».
Позднее Гусейнов пояснил, что вёл речь о том, как русский язык используют СМИ, политики, юристы и сотрудники правоохранительных органов.