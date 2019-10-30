Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».

«От преподавателя ожидают серьёзно аргументированной позиции, и нежелательно допускать столько неоднозначных толкований», — написал Кузьминов в своём Facebook.

Ректор заявил, что отсутствие в киосках Москвы печатных изданий на иностранных языках является скорее результатом упавшего спроса на бумажные газеты и журналы.

«Все мы имеем право на эмоциональные высказывания, но воспитанный человек старается при этом не обидеть других людей», — добавил Кузьминов.

Он также выразил мнение, что Россия сможет противостоять вульгаризации и обеднению своего языка.

Ранее Гасан Гусейнов, рассуждая об отсутствии в московских киосках иностранной прессы, назвал современный русский язык «убогим и клоачным».

Позднее Гусейнов пояснил, что вёл речь о том, как русский язык используют СМИ, политики, юристы и сотрудники правоохранительных органов.