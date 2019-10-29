Профессор ВШЭ назвал современный русский язык «убогим и клоачным»

Профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Гасан Гусейнов, рассуждая об отсутствии в московских киосках иностранной прессы, назвал современный русский язык «убогим и клоачным».

Соответствующее сообщение преподаватель опубликовал в Facebook.

«В Москве, с сотнями тысяч украинцев и татар, киргизов и узбеков, китайцев и немцев, невозможно днём с огнём найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна», — заявил сотрудник образовательного учреждения.

В разговоре с РБК профессор объяснил свои слова.

«Конечно, я имел в виду не в целом язык», — сказал Гусейнов.

Он отметил, что «речь идёт о том, как люди пользуются этим языком», как русский язык используют СМИ, политики, юристы и сотрудники правоохранительных органов.

При этом коллега Гусейнова — научный руководитель факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ Алексей Руткевич — отметил однобокость заявления профессора.

«Это избыточно эмоциональное и одностороннее заявление. Я понимаю, что его, как преподавателя-филолога, раздражает многое в том, как сегодня говорят по-русски. Я понимаю, что проблемы такого рода имеются — то, как общаются люди. Всё это перечисление приехавших людей — это незначительное меньшинство. Это не те люди, с которыми он сам общается. Это не вполне адекватно», — сказал Руткевич радиостанции «Говорит Москва».

В июле заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова в беседе с «Российской газетой» назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».