Володин призвал помнить уроки истории

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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в День памяти жертв политических репрессий призвал извлечь из прошлого уроки, чтобы двигаться вперёд.
Володин призвал помнить уроки истории
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«Необходимо помнить уроки истории, делать из них выводы для того, чтобы увереннее идти вперёд. Это наш долг перед будущими поколениями», — сказал спикер нижней палаты парламента.

Как сообщает «Парламентская газета», председатель Госдумы напомнил, что миллионы людей были необоснованно подвергнуты репрессиям и отправлены в исправительно-трудовые лагеря, в ссылки в годы сталинского террора. По его мнению, такое никогда не должно повториться.

Накануне Дня памяти жертв политических репрессий в Москве прошла акция «Возвращение имён».

В июле сообщалось, что на территории мемориального комплекса «Всем пострадавшим в годы гонений и репрессий» в Сергиевом Посаде был открыт памятник философу и богослову Павлу Флоренскому.

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