Володин призвал помнить уроки истории
- © duma.gov.ru
«Необходимо помнить уроки истории, делать из них выводы для того, чтобы увереннее идти вперёд. Это наш долг перед будущими поколениями», — сказал спикер нижней палаты парламента.
Как сообщает «Парламентская газета», председатель Госдумы напомнил, что миллионы людей были необоснованно подвергнуты репрессиям и отправлены в исправительно-трудовые лагеря, в ссылки в годы сталинского террора. По его мнению, такое никогда не должно повториться.
Накануне Дня памяти жертв политических репрессий в Москве прошла акция «Возвращение имён».
В июле сообщалось, что на территории мемориального комплекса «Всем пострадавшим в годы гонений и репрессий» в Сергиевом Посаде был открыт памятник философу и богослову Павлу Флоренскому.