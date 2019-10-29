Акция «Возвращение имён» проходит в Москве в канун Дня памяти жертв политических репрессий
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, акция продлится с 10:00 до 22:00 у Соловецкого камня на Лубянской площади, где в течение 12 часов участники, сменяя друг друга, будут зачитывать имена, фамилии, возраст, профессию и дату расстрела людей в годы советского террора, только в Москве за этот период расстреляли более 40 тыс. человек.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что примет участие в акции «Возвращение имён».
День памяти жертв политических репрессий отмечается в России 30 октября.
В октябре 2018 года сообщалось, что Государственный архив России просят открыть все материалы, посвящённые репрессированным гражданам, в том числе данные об их захоронениях.