Памятник богослову Флоренскому открыли в Сергиевом Посаде

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Памятник философу и богослову Павлу Флоренскому появился на территории мемориального комплекса «Всем пострадавшим в годы гонений и репрессий» в Сергиевом-Посаде.
Памятник богослову Флоренскому открыли в Сергиевом Посаде
  • © wikipedia.org

Об этом сообщают Newizv.ru.

Большинству Флоренский известен как богослов и философ. Однако он также писал работы по математике, физике, астрономии, был поэтом и музыкантом.

«Я знаю целое поколение — моё поколение и немножко старше, — которое Флоренский привёл к Церкви. В этом смысле он сыграл очень большую роль в 1950–1960-е годы и стал символом образованного, просвещённого священника», — пишет о Флоренском его внук, доктор геолого-минералогических наук профессор Павел Васильевич Флоренский.

По решению НКВД, в 1937 году Флоренский был приговорён к высшей мере наказания и расстрелян.

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