Команда ВВО победила на чемпионате ВС России по пауэрлифтингу
- РИА Новости
На втором месте — команда Южного военного округа, в составе которой выступали в том числе военнослужащие ЧФ.
Третье место оказалось у команды Западного военного округа.
В соревнованиях, проходивших в Севастополе, приняли участие 117 спортсменов. Они представляли все округа, флоты, виды и рода войск.
Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что в международной просветительской акции «Географический диктант» приняли участие более 36 тыс. военнослужащих ЮВО.