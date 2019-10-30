Команда ВВО победила на чемпионате ВС России по пауэрлифтингу

Команда Восточного военного округа победила на чемпионате Вооружённых сил России по пауэрлифтингу в общекомандном зачёте, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

На втором месте — команда Южного военного округа, в составе которой выступали в том числе военнослужащие ЧФ.

Третье место оказалось у команды Западного военного округа.

В соревнованиях, проходивших в Севастополе, приняли участие 117 спортсменов. Они представляли все округа, флоты, виды и рода войск.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что в международной просветительской акции «Географический диктант» приняли участие более 36 тыс. военнослужащих ЮВО.