Чемпионат Вооружённых сил России по пауэрлифтингу состоится 26 октября в Севастополе

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Чемпионат Вооружённых сил России по пауэрлифтингу состоится 26 октября в спорткомплексе ЦСКА в Севастополе. Его участниками станут 117 спортсменов.
Чемпионат Вооружённых сил России по пауэрлифтингу состоится 26 октября в Севастополе
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

Команды приедут из всех округов, флотов, видов и родов ВС. После распределения по весовым категориям они приступят к состязаниям.

Запланированы приседания со штангой на спине, жим штанги лёжа и тяга штанги. В сумме они определят квалификацию участников и победителя.

Ранее «Невские новости» сообщали, что военнослужащие Западного военного округа примут участие в Географическом диктанте в воскресенье, 27 октября.

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