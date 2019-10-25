Военнослужащие ЗВО примут участие в Географическом диктанте
- РИА Новости
Среди участников — офицеры, военнослужащие по контракту, члены их семей, гражданский персонал и ветераны Балтийского флота, общевойсковых и танковой армий, Ленинградской армии ВВС и ПВО, отдельных соединений и воинских частей.
В общей сложности акция будет проходить на 210 площадках в 26 регионах. Задание состоит из 40 вопросов.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что Географический диктант состоится на площадках столичных вокзалов.