Военнослужащие ЗВО примут участие в Географическом диктанте

Короткая ссылка
Военнослужащие Западного военного округа примут участие в Географическом диктанте в воскресенье, 27 октября, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ЗВО.
Военнослужащие ЗВО примут участие в Географическом диктанте
  • РИА Новости

Среди участников — офицеры, военнослужащие по контракту, члены их семей, гражданский персонал и ветераны Балтийского флота, общевойсковых и танковой армий, Ленинградской армии ВВС и ПВО, отдельных соединений и воинских частей.

В общей сложности акция будет проходить на 210 площадках в 26 регионах. Задание состоит из 40 вопросов.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что Географический диктант состоится на площадках столичных вокзалов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить