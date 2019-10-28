В Географическом диктанте приняли участие более 36 тысяч военнослужащих ЮВО

В международной просветительской акции «Географический диктант» приняли участие более 36 тыс. военнослужащих Южного военного округа, сообщает телеканал «Звезда».

«Мы уже не первый раз пишем Географический диктант, он приобретает широкую популярность в войсках. Люди с интересом принимают участие в этом мероприятии», — заявил заместитель начальника управления военно-политической работы ЮВО, руководитель Географического диктанта в штабе ЮВО Виталий Малышенко.

Акцию провели во всех соединениях и воинских частях, а также на открытых площадках в местах дислокаций.

Её участниками также стали члены семей военнослужащих, гражданский персонал, воспитанники Юнармии.

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