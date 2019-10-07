Всероссийский экономический диктант пройдёт 9 октября в Ижевске
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- РИА Новости
Тема 2019 года — «Сильная экономика — процветающая Россия». К участию приглашаются все желающие.
По итогам мероприятия будут сформированы практические рекомендации о том, что нужно учесть в экономическом образовании, на что обратить внимание составителям программ Института экономики и управления учебного заведения.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что Калининградская область примет участие во Всероссийском экономическом диктанте.