Всероссийский экономический диктант пройдёт 9 октября в Ижевске

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Всероссийский экономический диктант состоится 9 октября в Ижевске, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Удмуртского государственного университета (УдГУ).
Всероссийский экономический диктант пройдёт 9 октября в Ижевске
  • © Евгения Новоженина
  • РИА Новости

Тема 2019 года — «Сильная экономика — процветающая Россия». К участию приглашаются все желающие.

По итогам мероприятия будут сформированы практические рекомендации о том, что нужно учесть в экономическом образовании, на что обратить внимание составителям программ Института экономики и управления учебного заведения.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что Калининградская область примет участие во Всероссийском экономическом диктанте.

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