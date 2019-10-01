Калининградская область примет участие во Всероссийском экономическом диктанте
- РИА Новости
Тема в этом году: «Сильная экономика — процветающая Россия».
К участию приглашаются студенты и учащиеся 9—11 классов. Набравшие более 80 баллов попадут в финал общероссийского проекта.
К акции присоединится и Ставропольский край, передаёт Newstracker.ru со ссылкой на Международный союз экономистов. В регионе диктант проведут на базе нескольких вузов.
Впервые акция состоялась в 2017 году. В 2018-м участниками диктанта стали более 98 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что акция «Большой этнографический диктант» состоится 1 ноября в Удмуртии.