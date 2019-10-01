Калининградская область примет участие во Всероссийском экономическом диктанте

Калининградская область примет участие в образовательной акции «Всероссийский экономический диктант», запланированной на 9 октября. Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на Балтийский федеральный университет имени Канта.

Тема в этом году: «Сильная экономика — процветающая Россия».

К участию приглашаются студенты и учащиеся 9—11 классов. Набравшие более 80 баллов попадут в финал общероссийского проекта.

К акции присоединится и Ставропольский край, передаёт Newstracker.ru со ссылкой на Международный союз экономистов. В регионе диктант проведут на базе нескольких вузов.

Впервые акция состоялась в 2017 году. В 2018-м участниками диктанта стали более 98 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что акция «Большой этнографический диктант» состоится 1 ноября в Удмуртии.