Белгородский губернатор выступил за отмену школьных домашних заданий

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко заявил, что школьные домашние задания — «это плохая многолетняя привычка, которая травмирует и ученика, и родителя». По его словам, все домашние задания следует делать в учебном заведении.

«Тему школьных домашних заданий, которые вынуждена выполнять вся семья, критикуют заслуженно!» — написал губернатор на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По словам Савченко, власти региона намерены «уходить от этой привычки».

«Все домашние задания нужно делать в учебном заведении, как это реализовано в наших школах полного дня. Поручил департаменту образования пересмотреть вопрос и внести кардинальные изменения в систему», — отметил глава региона.

В августе Рособрнадзор анонсировал изменения в ЕГЭ в 2020 году.

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