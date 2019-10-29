Белгородский губернатор выступил за отмену школьных домашних заданий

Короткая ссылка
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко заявил, что школьные домашние задания — «это плохая многолетняя привычка, которая травмирует и ученика, и родителя». По его словам, все домашние задания следует делать в учебном заведении.
Белгородский губернатор выступил за отмену школьных домашних заданий
  • РИА Новости

«Тему школьных домашних заданий, которые вынуждена выполнять вся семья, критикуют заслуженно!» — написал губернатор на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По словам Савченко, власти региона намерены «уходить от этой привычки».

«Все домашние задания нужно делать в учебном заведении, как это реализовано в наших школах полного дня. Поручил департаменту образования пересмотреть вопрос и внести кардинальные изменения в систему», — отметил глава региона.

В августе Рособрнадзор анонсировал изменения в ЕГЭ в 2020 году.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН оценил идею отменить экзамены в школах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить