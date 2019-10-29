Белгородский губернатор выступил за отмену школьных домашних заданий
- РИА Новости
«Тему школьных домашних заданий, которые вынуждена выполнять вся семья, критикуют заслуженно!» — написал губернатор на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
По словам Савченко, власти региона намерены «уходить от этой привычки».
«Все домашние задания нужно делать в учебном заведении, как это реализовано в наших школах полного дня. Поручил департаменту образования пересмотреть вопрос и внести кардинальные изменения в систему», — отметил глава региона.
В августе Рособрнадзор анонсировал изменения в ЕГЭ в 2020 году.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН оценил идею отменить экзамены в школах.