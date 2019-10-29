В Союзе садоводов России прокомментировали вступление в силу налоговых льгот для дачников

Руководитель общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова в беседе с НСН прокомментировала вступление в силу налоговых льгот для дачников и огородников.

«Раньше с ними составлялись договоры, по сути, договоры аренды, которые действуют ещё до конца этого года. Сейчас им, в принципе, можно не заключать договоры, потому что они уравнены в правах и обязанностях», — заявила Бурякова.

По её словам, теперь они присутствуют на собраниях и голосуют, но в то же время обязаны платить взносы, которые положено вносить членам СНТ.

Как отметила Бурякова, необходимость в договорах, по сути, отпала.

«Поскольку они уравнены в правах, то получается, что и их взносы полноценные, как и у членов товарищества, они не облагаются налогом. То есть договор мы с ними не составляем и никакого налога на прибыль с них не берём», — добавила она.

Ранее сообщалось, что в России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.

Член комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству, лидер фонда поддержки садоводов Олег Валенчук в беседе с Inforeactor прокомментировал сообщение о том, что в России вступили в силу поправки в Гражданский процессуальный кодекс, упрощающие процедуру взыскания задолженности с владельцев дачных участков.