В Госдуме прокомментировали упрощение процесса взыскания долгов с дачников

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Член комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству, лидер фонда поддержки садоводов Олег Валенчук в беседе с Inforeactor прокомментировал сообщение о том, что в России вступили в силу поправки в Гражданский процессуальный кодекс, упрощающие процедуру взыскания задолженности с владельцев дачных участков.
В Госдуме прокомментировали упрощение процесса взыскания долгов с дачников
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

По словам депутата, обычные садоводы не пострадают. Он также отметил, что садоводства станут лучше в инфраструктурном плане.

«Когда будут получены недостающие налоговые поступления, ответственные сделают всё, чтобы садоводам было комфортно. Это делается для того, чтобы в своём труде во благо земли российской они получили дополнительные возможности», — пояснил Валенчук.

Согласно новым поправкам, для взыскания долгов председателю или правлению садоводческого товарищества теперь достаточно обратиться в мировой суд для получения соответствующего приказа, не направляя иск в суд.

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