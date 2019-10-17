В Госдуме прокомментировали упрощение процесса взыскания долгов с дачников

Член комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству, лидер фонда поддержки садоводов Олег Валенчук в беседе с Inforeactor прокомментировал сообщение о том, что в России вступили в силу поправки в Гражданский процессуальный кодекс, упрощающие процедуру взыскания задолженности с владельцев дачных участков.

По словам депутата, обычные садоводы не пострадают. Он также отметил, что садоводства станут лучше в инфраструктурном плане.

«Когда будут получены недостающие налоговые поступления, ответственные сделают всё, чтобы садоводам было комфортно. Это делается для того, чтобы в своём труде во благо земли российской они получили дополнительные возможности», — пояснил Валенчук.

Согласно новым поправкам, для взыскания долгов председателю или правлению садоводческого товарищества теперь достаточно обратиться в мировой суд для получения соответствующего приказа, не направляя иск в суд.