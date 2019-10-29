Эксперт рассказал, как покупать запчасти для автомобиля

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Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с Inforeactor рассказал, как покупать запчасти.
Эксперт рассказал, как покупать запчасти для автомобиля
  • РИА Новости

«Сэкономить помогают китайские запчасти, СТО и детали с разборок, не раз об этом говорил. С последними надо быть осторожными», — заявил он.

По его словам, если нужны кузовные детали хорошего качества, то покупать можно и на разборке, а если требуются детали, касающиеся безопасности, то брать необходимо только новые.

«Если это детали подвески, двигателя и так далее, разборка может быть смертельно опасным поставщиком запчасти», — добавил он.

Ранее сообщалось, что расходы российских автовладельцев увеличились в 2019 году.

Портал Newinform сообщал, что эксперты назвали самые популярные премиальные седаны в России с начала года.

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