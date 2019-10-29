В Удмуртии одобрили увеличение штрафов за нарушение закона о тишине

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Депутаты Государственного совета Удмуртии одобрили внесение изменений в республиканский закон «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений», сообщает Udm-info.ru.
В Удмуртии одобрили увеличение штрафов за нарушение закона о тишине
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Таким образом, в регионе увеличат штрафы за нарушение закона о тишине. Например, для физлиц сумма составит 1—2 тыс. рублей, для должностных лиц — 10—15 тыс. рублей, для юрлиц — 25—59 тыс. рублей.

Это 36-й регион России, в котором одобрили такой документ.

Нарушение тишины не допускается в многоквартирных домах с 22:00 до 08:00 по будням и с 23:00 до 09:00 по выходным и нерабочим праздничным дням.

Ранее сообщалось, что Госдума одобрила запрет продажи алкоголя в кафе в жилых домах.

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