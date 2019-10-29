Малый ракетный корабль ЧФ провёл совместные учения с комплексом «Бал»
- РИА Новости
По сценарию МРК обнаружил отряд кораблей условного противника, который одновременно был взят на сопровождение дивизионом «Бала».
Экипаж и ракетчики провели учебный бой с выполнением электронных пусков ракет.
«В ходе учения личный состав боевых постов «Орехово-Зуево» отразил условный ракетный удар отряда «вражеских» кораблей и ответным ударом одновременно с боевыми расчётами противокорабельного ракетного комплекса «Бал» уничтожил отряд кораблей условного противника», — рассказали в пресс-службе.
Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что малые ракетные корабли «Углич» и «Великий Устюг» прибыли в пункт базирования надводных кораблей Каспийской флотилии в Астраханской области.