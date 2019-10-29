Малый ракетный корабль ЧФ провёл совместные учения с комплексом «Бал»

Малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» провёл совместные учения с береговым противокорабельным ракетным комплексом «Бал», сообщает издание «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

По сценарию МРК обнаружил отряд кораблей условного противника, который одновременно был взят на сопровождение дивизионом «Бала».

Экипаж и ракетчики провели учебный бой с выполнением электронных пусков ракет.

«В ходе учения личный состав боевых постов «Орехово-Зуево» отразил условный ракетный удар отряда «вражеских» кораблей и ответным ударом одновременно с боевыми расчётами противокорабельного ракетного комплекса «Бал» уничтожил отряд кораблей условного противника», — рассказали в пресс-службе.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что малые ракетные корабли «Углич» и «Великий Устюг» прибыли в пункт базирования надводных кораблей Каспийской флотилии в Астраханской области.