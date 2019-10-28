Два корабля Каспийской флотилии прибыли в Астраханскую область

Малые ракетные корабли «Углич» и «Великий Устюг» прибыли в пункт базирования надводных кораблей Каспийской флотилии в Астраханской области, сообщает телеканал «Звезда».

Они выполняли задачи в составе оперативного соединения постоянной объединённой межфлотской группировки ВМФ России в Средиземном море.

В дальней морской зоне экипажи участвовали в учениях по ведению боя одиночным кораблём и в составе группировки кораблей с проведением артиллерийских стрельб по надводным и воздушным целям, а также отработали противолодочные задачи.

На церемонии встречи в Астрахани присутствовали представители командования Каспийской флотилии, военнослужащие, ветераны соединения надводных кораблей, члены семей военнослужащих и другие.

После отдыха и проведения регламентных работ экипажи продолжат движение в пункт базирования в Махачкале.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что «Углич» и «Великий Устюг» прошли через Керченский пролив по пути из Средиземноморья.