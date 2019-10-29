В АТОР прокомментировали интерес россиян к путешествиям за границу

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Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с НСН прокомментировал интерес россиян к путешествиям за границу.
В АТОР прокомментировали интерес россиян к путешествиям за границу
  • Pixabay

«Популярность российских курортов не падает. В абсолютном количестве уже по итогам года видно, что цифры существенно увеличились. Другой вопрос, что после многих лет снижения выездного туризма количество путешествий за рубеж возросло», — заявил он.

По его словам, этому способствует стабильность курсов валют, умеренный рост цен на туристические услуги, авиабилеты и пакетные туры, предлагаемые на выездных направлениях.

Как прогнозирует Горин, по итогам года Турция станет лидером среди выездных направлений — её могут посетить не менее 6,5 млн туристов.

«Ноябрьские праздники здесь не так существенны, так как туристы выбирают всё же большее количество дней путешествия. Один выходной день не даёт существенного роста туристических поездок», — добавил он.

Ранее сообщалось, что большинство россиян на ноябрьские праздники намерены отправиться в путешествие по стране. Однако среди самых востребованных направлений за границей эксперты назвали Италию, Турцию и Испанию.

Исполнительный директор проекта «Магазин путешествий» Ирина Бузина в беседе с Newinform рассказала о популярных направлениях на ноябрьские праздники.

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