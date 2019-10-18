Эксперт рассказала о популярных направлениях на ноябрьские праздники

Исполнительный директор проекта «Магазин путешествий» Ирина Бузина в беседе с Newinform рассказала о популярных направлениях на ноябрьские праздники.

«До праздников ещё около двух недель, и окончательные итоги подводить пока рано, поскольку всегда много тех, кто покупает билеты в последний момент, но даже сейчас уже очевидно, что спрос на подобные туры выходного дня не ниже 2018 года», — заявила она.

По её словам, спрос на туры в Европу вырос, причём туристы берут и дополнительные выходные, чтобы уехать на пять-шесть дней.

Спрос на туры по России тоже признан высоким. По данным туроператора, больше всего бронирований приходится на поездки в города Золотого кольца, а также в Санкт-Петербург, Казань, Тверскую и Новгородскую области.

Ранее сообщалось, что цены на путешествия в ноябрьские праздники выросли на 10%.

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Марат Бариев в беседе с Nation News рассказал о причинах спроса на отдых в Турции.