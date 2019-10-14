СМИ: Цены на путешествия в ноябрьские праздники выросли на 10%

Цены на путешествия в ноябрьские праздники выросли на 10%, сообщает газета «Известия» со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майю Ломидзе.

По её словам, речь идёт о поездках и за рубеж, и по стране.

Семья из трёх человек в среднем потратит 25 — 30 тыс. рублей в России. В такую же сумму, но на двоих, обойдётся путешествие за границу.

«Турпоток на ноябрьские праздники в целом по всем направлениям вырос на 5-7%», — сказала Ломидзе.

Наибольшей популярностью среди внутренних направлений в ноябре пользуются Сочи, Санкт-Петербург и города Московской области, среди зарубежных — Берлин, Прага и Амстердам.

В Ростуризме заявили, что лидируют такие направления, как Петербург, Москва, Казань, города Золотого кольца России, Владивосток, Калининград, Калуга, Тула, Тверь и Рязань.

Ранее член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Марат Бариев в беседе с Nation News рассказал о причинах спроса на отдых в Турции.