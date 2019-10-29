Названы самые популярные места отдыха россиян на ноябрьские праздники

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Большинство россиян на ноябрьские праздники намерены отправиться в путешествие по стране. Однако среди самых востребованных направлений за границей эксперты назвали Италию, Турцию и Испанию.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные экспертов из Ozon.Travel.

«Почти на треть выросла доля туристов, которые в этом году выбрали заграничные путешествия: в ноябре 2018 года 73% россиян путешествовали внутри страны, в этом году их только 57%. Место Грузии в сердцах россиян заняли Италия, Турция и Испания», — говорится в сообщении.

Москва, Сочи и Санкт-Петербург признали самыми популярными направлениями поездок в ноябрьские праздники внутри страны.

Отмечается, что в ходе проведения исследования специалисты проанализировали данные около 2 млн клиентов.

В середине октября газета «Известия» со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майю Ломидзе сообщила, что цены на путешествия в ноябрьские праздники выросли на 10%.

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