Самолёт столкнулся с птицей после посадки в аэропорту Нового Уренгоя
«В результате повреждён носовой обтекатель метеолокатора самолёта. Воздушное судно отстранено от дальнейших полётов», — цитирует Интерфакс пресс-службу авиакомпании.
На борту находились 73 пассажира и четыре члена экипажа. В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что птица попала в двигатель самолёта, планировавшего вылететь из Минеральных Вод в Москву, инцидент произошёл на взлётной полосе.
В конце сентября самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из Краснодара в Иркутск, совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за столкновения с птицей.