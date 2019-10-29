Самолёт столкнулся с птицей после посадки в аэропорту Нового Уренгоя

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Самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Ямал», который летел из Москвы в Новый Уренгой, после посадки в аэропорту на пробеге по взлётно-посадочной полосе столкнулся с птицей.

«В результате повреждён носовой обтекатель метеолокатора самолёта. Воздушное судно отстранено от дальнейших полётов», — цитирует Интерфакс пресс-службу авиакомпании.

На борту находились 73 пассажира и четыре члена экипажа. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что птица попала в двигатель самолёта, планировавшего вылететь из Минеральных Вод в Москву, инцидент произошёл на взлётной полосе.

В конце сентября самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из Краснодара в Иркутск, совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за столкновения с птицей.

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