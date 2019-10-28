Птица попала в двигатель самолёта в Минеральных Водах

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Птица попала в двигатель самолёта, планировавшего вылететь из Минеральных Вод в Москву, инцидент произошёл на взлётной полосе.
Птица попала в двигатель самолёта в Минеральных Водах
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Инцидент произошёл 27 октября. Самолёт пошёл на взлетную полосу, и птица попала в левый двигатель. Было принято решение вернуть борт», — приводит РИА Новости слова представителя управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Отмечается, что на борту было 150 пассажиров и шесть членов экипажа.

Ранее самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из Краснодара в Иркутск, совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за столкновения с птицей.

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