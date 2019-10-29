Семьи шести погибших при ЧП под Красноярском получили по 1 млн рублей

Родственники шести погибших при прорыве дамб в Красноярском крае получили по 1 млн рублей из резервного фонда региона, сообщила министр социальной политики края Ирина Пастухова.

«Комиссией по выделению средств из резервного фонда правительства принято решение о выделении в размере 1 млн рублей родственникам шести погибших граждан. Средства уже перечислены», — цитирует РИА Новости Пастухову.

По её словам, по 200 тыс. рублей также получат 15 пострадавших в состоянии средней степени тяжести и по 100 тыс. — четыре человека в лёгкой степени тяжести.

Ранее сообщалось, что девять пострадавших при ЧП в Красноярском крае остаются в больницах.

Прорыв дамб технологического водоёма золотодобывающей артели произошёл 19 октября в Курагинском районе Красноярского края.

По последним данным, жертвами трагедии стали 17 человек.