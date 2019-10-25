В Красноярском крае прошли похороны 15 погибших при прорыве дамб
- © Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
- РИА Новости
«По состоянию на 06:00 мск пятницы (25 октября. — RT) захоронены 15 погибших, в том числе четверо — за минувшие сутки», — уточнил он.
Ранее сообщалось, что девять пострадавших при ЧП в Красноярском крае остаются в больницах.
В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело, арестованы начальник горного участка, мастер золотодобывающей артели и генеральный директор компании ООО «Сисим».
Прорыв дамб технологического водоёма золотодобывающей артели произошёл 19 октября в Курагинском районе Красноярского края.