Фигуранты дела о прорыве дамб в Красноярском крае обжаловали аресты

Трое фигурантов уголовного дела о прорыве дамб золотодобывающей артели в Красноярском крае обжаловали свои аресты, сообщил представитель защиты.

«Все адвокаты сегодня подали апелляционные жалобы на установление меры пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует его ТАСС.

Ранее родственники опознали тела всех 17 погибших при ЧП под Красноярском.

21 октября суд арестовал троих сотрудников ООО «Сисим»: начальника горного участка Андрея Еганова, мастера золотодобывающей артели Евгения Александрова и генерального директора компании Максима Ковалькова.

Прорыв дамб технологического водоёма золотодобывающей артели произошёл 19 октября в Курагинском районе на реке Сейбе.