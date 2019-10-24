Фигуранты дела о прорыве дамб в Красноярском крае обжаловали аресты

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Трое фигурантов уголовного дела о прорыве дамб золотодобывающей артели в Красноярском крае обжаловали свои аресты, сообщил представитель защиты.
Фигуранты дела о прорыве дамб в Красноярском крае обжаловали аресты
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«Все адвокаты сегодня подали апелляционные жалобы на установление меры пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует его ТАСС.

Ранее родственники опознали тела всех 17 погибших при ЧП под Красноярском.

21 октября суд арестовал троих сотрудников ООО «Сисим»: начальника горного участка Андрея Еганова, мастера золотодобывающей артели Евгения Александрова и генерального директора компании Максима Ковалькова.

Прорыв дамб технологического водоёма золотодобывающей артели произошёл 19 октября в Курагинском районе на реке Сейбе.

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