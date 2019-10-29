МЧС: в Хабаровском крае не осталось подтопленных территорий

Пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю сообщила, что на территории региона не осталось подтопленных территорий.

«За прошедшие сутки воды амурского паводка полностью освободили один земельный участок в селе Тахта и три участка внутрипоселковых дорог в населённых пунктах Солонцы, Кольчем, Тыр Ульчского муниципального района. Также вода сошла с двух придомовых территории в сёлах Красное и Тнейвах Николаевского района. Таким образом, в Хабаровском крае не осталось подтопленных территорий», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что правительство России выделило 205 млн рублей компенсации из резервного фонда пострадавшим от паводка производителям сельхозпродукции в Хабаровском крае.