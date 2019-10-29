Хабаровским аграриям выделили 205 млн рублей компенсации ущерба от паводка

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Правительство России выделило 205 млн рублей компенсации из резервного фонда пострадавшим от паводка производителям сельхозпродукции в Хабаровском крае.

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Производителям сельхозпродукции возместят около 65 млн рублей процентов по кредитам... Кроме того, около 140 млн рублей получат 58 сельхозпроизводителей, потерявших урожай. Они предоставили необходимые документы и подтвердили понесённый ущерб», — говорится в сообщении.

16 октября губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что пострадавшие от паводка в регионе получили выплаты на общую сумму 252 млн рублей.

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