Хабаровским аграриям выделили 205 млн рублей компенсации ущерба от паводка

Правительство России выделило 205 млн рублей компенсации из резервного фонда пострадавшим от паводка производителям сельхозпродукции в Хабаровском крае.

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Производителям сельхозпродукции возместят около 65 млн рублей процентов по кредитам... Кроме того, около 140 млн рублей получат 58 сельхозпроизводителей, потерявших урожай. Они предоставили необходимые документы и подтвердили понесённый ущерб», — говорится в сообщении.

16 октября губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что пострадавшие от паводка в регионе получили выплаты на общую сумму 252 млн рублей.