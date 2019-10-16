Пострадавшим от паводка в Хабаровском крае выплатили 252 млн рублей

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Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что пострадавшие от паводка в регионе получили выплаты на общую сумму 252 млн рублей.
Пострадавшим от паводка в Хабаровском крае выплатили 252 млн рублей
  • © ГУ МЧС по Хабаровскому краю

«На 16 (октября) выплачено 252 млн рублей: 20 020 граждан (получили) единовременную материальную помощь по 10 тыс. на общую сумму 200,2 млн, 422 гражданам (оказана) финансовая помощь по 50 тыс. рублей на сумму 21,1 млн рублей, 307 гражданам — финансовая помощь по 100 тыс. рублей на общую сумму 30,7 млн», — приводит ТАСС слова Фургала.

Он отметил, что на 16 октября ситуация в крае стабилизировалась. Однако остаются подтопленными шесть муниципальных районов, 29 населённых пунктов, 123 приусадебных участка и 22 участка автомобильных дорог. 

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что после окончания работ по ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке обязательно проверит их результаты.

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