В Минэкономразвития намерены изменить подход к учёту бедности в России

Минэкономразвития предложило ввести новый подход к учёту бедности в России. Согласно инициативе ведомства, уровень бедности в России будут оценивать с учётом данных о налогах и страховых взносах граждан.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на подготовленный Минэкономразвития проект постановления правительства.

Предполагается, что с введением новой системы оценки произойдёт повышение качества статистических данных о бедности в России.

Так, Росстат, который находится в подчинении Минэкономразвития, с 2020 года будет сверять данные об уровне бедности с информацией, которая имеется в Пенсионном фонде России (ПФР) и Федеральной налоговой службе (ФНС).

Сообщается, что данные Росстата будут объединены с информацией ФНС и ПФР.

Кроме того, Росстат будет проводить анализ данных по трём целевым группам: семьи с детьми в возрасте до 18 лет, граждане старшего поколения, а также женщины с детьми.

Ранее Росстат сообщил, что в России выросла доля домашних хозяйств, чьих доходов хватает на еду и одежду, однако не хватает на покупку товаров длительного пользования.