В Росстате рассказали о доле наименее обеспеченных групп населения

Короткая ссылка
В России выросла доля домашних хозяйств, чьих доходов хватает на еду и одежду, однако не хватает на покупку товаров длительного пользования, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Как отмечает агентство, вместе с тем наблюдается сокращение числа домохозяйств, которым хватает денег лишь на еду. Например, в первом квартале 2019 года таких было 15,2%, во втором — 14,1%.

При этом подчёркивается, что доля домохозяйств, которым, как они сообщили, не хватает денег даже на еду, сократилось с 0,8% до 0,7%.

Ранее в Росстате заявили, что реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить