В Росстате рассказали о доле наименее обеспеченных групп населения
Как отмечает агентство, вместе с тем наблюдается сокращение числа домохозяйств, которым хватает денег лишь на еду. Например, в первом квартале 2019 года таких было 15,2%, во втором — 14,1%.
При этом подчёркивается, что доля домохозяйств, которым, как они сообщили, не хватает денег даже на еду, сократилось с 0,8% до 0,7%.
Ранее в Росстате заявили, что реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении.