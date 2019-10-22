В Росстате рассказали о доле наименее обеспеченных групп населения

В России выросла доля домашних хозяйств, чьих доходов хватает на еду и одежду, однако не хватает на покупку товаров длительного пользования, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Как отмечает агентство, вместе с тем наблюдается сокращение числа домохозяйств, которым хватает денег лишь на еду. Например, в первом квартале 2019 года таких было 15,2%, во втором — 14,1%.

При этом подчёркивается, что доля домохозяйств, которым, как они сообщили, не хватает денег даже на еду, сократилось с 0,8% до 0,7%.

Ранее в Росстате заявили, что реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении.