Бутина прилетела в родной город Барнаул

Россиянка Мария Бутина, вернувшаяся в Россию после заключения в американской тюрьме, прилетела в родной город Барнаул. Об этом сообщает ТАСС.

По его данным, самолёт с Бутиной на борту приземлился в аэропорту Барнаула в 05:11 по местному времени (01:11 мск. — RT).

Отмечается, что россиянка поблагодарила журналистов, которые поздравили её с возвращением.

Бутина отбывала в США тюремное заключение по обвинению в «сговоре с целью работы на иностранное правительство».

26 октября Бутина прилетела в Москву на самолёте из Майами. Она поблагодарила россиян за поддержку, которую ей оказывали во время заключения в США.

Также она дала эксклюзивное интервью RT.