Бутина прилетела в родной город Барнаул
По его данным, самолёт с Бутиной на борту приземлился в аэропорту Барнаула в 05:11 по местному времени (01:11 мск. — RT).
Отмечается, что россиянка поблагодарила журналистов, которые поздравили её с возвращением.
Бутина отбывала в США тюремное заключение по обвинению в «сговоре с целью работы на иностранное правительство».
26 октября Бутина прилетела в Москву на самолёте из Майами. Она поблагодарила россиян за поддержку, которую ей оказывали во время заключения в США.
Также она дала эксклюзивное интервью RT.