На Южном берегу Крыма временно ограничили рыбалку

На Южном берегу Крыма временно ограничена рыбалка, передаёт РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по республике.

Запрет действует с 1 ноября по 28 февраля.

Он касается акватории Ялтинского морского порта до устья реки Водопадная, а также порта Артек, от Феодосийского залива до причала у мыса Чумак, от причала Карадагского заповедника до мыса Толстый и от мыса Меганом до мыса Песчаный.

Ловлю ограничили в 100-метровой зоне от берега. Как пояснили в ведомстве, это связано с понижением температуры воды, из-за которой рыба становится малоподвижной и может послужить лёгкой добычей.

Нарушителям грозит административная ответственность.

Ранее член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева в беседе с НСН оценила ситуацию в рыбной отрасли.